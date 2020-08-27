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Новые общественные пространства появятся у станции "Электрозаводская" БКЛ метро

В зоне благоустройства появятся 90 новых фонарей с энергосберегающими лампами, лавочки и урны, также там высадят более 30 новых деревьев и 350 кустарников

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Основные и дублирующие пешеходные маршруты организуют возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро Москвы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что работы по благоустройству и улучшению транспортной и пешеходной доступности начались на части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, а также в Проектируемом проезде №222.

"Для создания комфортной городской среды в районе Соколиная Гора будут благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро (возле станции "Электрозаводская" БКЛ метро), организованы новые общественные пространства, увеличена площадь пешеходных зон. Транспортной схемой предусмотрена реорганизация перекрестка улицы Электрозаводская у Электрозаводского моста, там появится удобный разворот для общественного транспорта и съезд на Преображенскую набережную", - сказал Бирюков.

По его словам, в зоне благоустройства установят 90 новых фонарей с энергосберегающими лампами, лавочки и урны. Осенью запланирована высадка более 30 новых деревьев и 350 кустарников. Для пассажиров общественного транспорта появится современный остановочный павильон, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.

Заммэра отметил, что одно из мест притяжения в районе станции "Электрозаводская" - территория перед Московским политехническим университетом в Проектируемом проезде №222, сейчас она практически полностью превращена в парковку. В рамках благоустройства перед университетом создадут видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой.

"Завершение работ планируется к вводу станции в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года", - заключил Бирюков.

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