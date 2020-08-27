Площадь объектов, реализуемых через эскроу-счета, увеличилась в Москве на 33%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московские застройщики реализуют с использованием эскроу-счетов проекты общей площадью 12,6 млн кв. метров. Показатель вырос на 33% с начала года, сообщили в четверг в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В начале 2020 года при использовании проектного финансирования в столице строилось 9,5 млн кв. м по 159 разрешениям на строительство (РНС). На конец августа площадь объектов, реализуемых с привлечением денежных средств граждан на эскроу-счета, выросла до 12,6 млн кв. м по 202 РНС", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь объектов, реализация которых разрешена по прежней схеме, за аналогичный период уменьшилась на 12%.

"Год назад переход на проектное финансирование проходил при непосредственном участии комитета. Совместно с другими ведомствами и контролирующими органами мы проанализировали почти всю строительную отрасль и разработали для Москвы специальную схему проверок и контроля застройщиков, которые завершают реализацию проектов "по старой схеме", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.