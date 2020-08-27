Еще 1 435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 435 человек с коронавирусом. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 435 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 209 628", - сказала она.

По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.