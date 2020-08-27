Парки Москвы присоединятся к акции "Ночь кино"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Акция "Ночь кино" 29 августа пройдет в парках столицы. Бесплатные сеансы организуют в летних кинотеатрах под открытым небом, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Приглашаем насладиться ночными кинопоказами на свежем воздухе. Любителей кинематографа будут ждать в летнем кинотеатре парка "Фили", на танцплощадке у деревянной сцены в Перовском парке, в зеленом театре Бабушкинского парка, у эстрады "Солнечная" в Измайловском парке и возле главной сцены сада имени Н.Э. Баумана", - говорится в сообщении.

Зрителям покажут три самых популярных российских фильма 2019-2020 годов - комедию "Холоп", мелодраму "Лед 2" и семейный мультфильм "Иван-царевич и Серый Волк 4". Киносеансы пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Количество посадочных мест ограничат до половины, зрителей разместят с соблюдением социальной дистанции.