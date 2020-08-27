Новый медицинский центр построят на юго-западе Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новый медицинский центр планируют построить на юго-западе столицы по результатам городских торгов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 сентября, об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Участок будет сдан в аренду сроком на два года восемь месяцев. За это время инвестору предстоит построить объект и ввести его в эксплуатацию, после чего 100% площадей возведенного объекта передадут в собственность арендатора земли", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Ограничений по участию в аукционе нет, к нему могут присоединиться юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

"Начальная цена за год аренды составляет 8,2 млн рублей. Победитель получит право построить поликлинику, фельдшерский пункт, центр матери и ребенка, диагностический центр, молочную кухню, станцию донорства крови или клиническую лабораторию. Объект также сможет включать в себя торговые площади, но только в дополнение к медицинскому центру", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова.