Лучшие работы из программы виртуальной реальности Венецианского фестиваля покажут в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Лучшие работы в формате виртуальной реальности из программы международного Венецианского кинофестиваля, в том числе проект от режиссера "Железного человека" Джона Фавро, впервые покажут в Москве на площадке дизайн-квартала "Флакон" в дни проведения смотра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Экспоконтент".

Международный Венецианский кинофестиваль откроется на итальянском острове Лидо 2 сентября. С 2017 года на нем показывают лучшие интерактивные работы со всего мира в программе Venice Virtual Reality, которая в этом году пройдет онлайн из-за пандемии. Также проекты из этой секции покажут в 15 городах мира, включая Москву.

"В мировой индустрии дополненная и виртуальная реальность - это уже не будущее, а часть настоящего. С одной стороны, это многомиллиардная индустрия, включающая в себя видеоигры, кино и развлечения, онлайн-образование. С другой стороны, это искусство. В сфере VR идет постоянный поиск баланса между захватывающим сторителлингом и технологиями, создаются смелые проекты. VR-программа Венецианского смотра - это шанс познакомиться с лучшими образцами со всего мира, которые будут интересны профессионалам и широкой публике", - рассказала гендиректор компании "Экспоконтент" Александра Модестова.

Программу Venice VR Expanded - Satellite Programme представят на площадке дизайн-квартала "Флакон". Зрители получат возможность увидеть более 40 лучших мировых проектов, которые вошли в программу, в формате виртуальной реальности, среди них Baba Yaga от студии Baobab Эрика Дарнеля, автора и режиссера серии мультфильмов "Мадагаскар", шестикратного победителя премии Эмми за интерактивный контент. Роль главной героини в иммерсивном проекте Baba Yaga озвучила Дэйзи Ридли, известная по роли Рей в новой трилогии "Звездные войны". Аудитории также представят VR-игру Gnomes and Goblins от режиссера и продюсера Джона Фавро, который снял блокбастеры "Железный человек", "Книга джунглей" и "Король Лев". Все показы пройдут на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.

Всего в VR-секцию Венецианского кинофестиваля вошли проекты из 24 стран, конкурсная программа состоит из 31 работы. Оценивать проекты будут японский геймдизайнер Хидэо Кодзима и британский режиссер-документалист Асиф Кападия, получивший премию Оскар за фильм "Эми" о певице Эми Уайнхаус. Возглавила жюри режиссер VR-проекта The Key, получившего Венецианского льва за лучшую иммерсивную работу в 2019 году, Селин Трайкарт.

Инициатором и соорганизатором показа программы Venice VR Expanded - Satellite Programme в Москве стала интерактивная студия Less Media Group в партнерстве с компанией "Экспоконтент". Техническими партнерами проекта стали Российский технологический университет МИРЭА и российское представительство HTC Vive (производитель систем виртуальной реальности). Показ пройдет при поддержке Российской ассоциации дополненной и виртуальной реальности (AVRA).