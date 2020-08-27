График движения поездов на Курском и Ярославском направлениях МЖД изменится с 31 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 31 августа по 11 сентября в связи с путевыми работами. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"С 31 августа по 11 сентября (кроме выходных дней) изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Львовская - Столбовая. Технологические "окна" назначены преимущественно в ночное время (с 23:00 до 05:30), чтобы изменения в графике движения поездов были минимальны", - сообщили в пресс-службе.

Там также обратили внимание пассажиров, что некоторые электропоезда будут выведены из расписания, у нескольких изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Ранее начальник дирекции Московских центральных диаметров департамента транспорта Москвы Андрей Акимов сообщил журналистам, что на центральном участке Московских центральных диаметров (МЦД-2) "Курско-Рижский" между станциями Каланчевская и Курская ведется масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры. По его словам, это один из самых сложных и важных проектов в Московском транспортном узле, его реализация необходима сразу для двух диаметров - МЦД-2 "Курско-Рижский" и перспективного МЦД-4 "Киевско-Горьковский", часть маршрута которого также пройдет через Комсомольскую площадь. Для запуска дополнительных составов и разведения потоков поездов здесь проведут реконструкцию двух существующих и построят еще два пути. Реконструкцию участка Каланчевская - Курская запланировано завершить в первом квартале 2023 года, что на 1,5 года раньше первоначального утвержденного срока.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.