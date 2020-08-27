Около 3 тыс. картин планируют создать на пленэре в Москве в День города

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Художественные мастер-кассы 5 и 6 сентября проведут в честь Дня города в Москве. Всего за два дня на пленэре планируют создать около 3 тыс. картин, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. Особенностью праздника станет то, что почти на половине площадок откроются студии, где можно будет порисовать на пленэре, а по итогам двух дней участники мастер-классов создадут почти 3000 художественных работ", - сказал собеседник агентства.

Мастер-классы пройдут в шести столичных парках - "Южное Бутово", "Кузьминки", "Измайловский", "Останкино", "Красная Пресня" и "Певческое поле" - они будут проходить в режиме нон-стоп, с 10:00 до 22:00. В парках гостям фестиваля предстоит познакомиться с различными стилями в живописи: программа в каждом посвящена отдельному направлению.

"Художественные мастер-классы под открытым небом организуют на 19 площадках празднования Дня города. На окружных площадках праздника вас ждет еще больше художественных стилей, а главным героем работ станет Москва. На площади Славы детям и взрослым предложат выполнить скетчи с видами на столицу, на Профсоюзной улице сделаем зарисовки Москвы в нежных оттенках пастели, на Городецкой гости напишут акварелью любимые места в столице, а на Бульваре Дмитрия Донского сосредоточатся на достопримечательностях своего района", - рассказали в пресс-службе.

Все участники мастер-классов получат индивидуальные наборы для творчества. Мольберты поставят на расстоянии минимум 1,5 м друг от друга. Ведущие будут в защитных масках и перчатках, гостям праздника также необходимо быть в защитной маске.