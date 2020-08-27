Четверть льготных ипотечных кредитов в России пришлась на Москву

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 90 млрд рублей составила сумма ипотечных кредитов в Москве, это четверть от объема всех выданных кредитов по России. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сумма льготных ипотечных кредитов, выданных банками в Москве с момента старта общероссийской ипотечной программы по ставке 6,5% годовых, на 20 августа составила 90,1 млрд рублей. Это четверть от объема всех выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов в стране", - сказал заммэра.

Он отметил, что всего на конец августа по льготной ипотечной программе в Москве выдано 17,5 тыс. займов. Также в первом полугодии 2020 года на территории Москвы было введено 39 коммерческих и административно-деловых объектов общей площадью 523,7 тыс. кв. м, 12 образовательных учреждений (61,4 тыс. кв. м) и восемь транспортных объектов (153,3 тыс. кв. м).

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.