Ремонт 12 мостов и тоннелей в Москве в рамках подготовки к зиме завершен

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме завершили текущий ремонт 12 мостов и тоннелей. До конца года в порядок приведут еще 19 сооружений, сообщила в четверг пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Двенадцать мостов и тоннелей в Москве отремонтированы. Завершены работы на Химкинском мосту на МКАД, в транспортных тоннелях Дмитровский и Шереметьевский, на трех эстакадах и шести путепроводах. На всех объектах отремонтировали бетонные основания, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие. В настоящее время ведется ремонт четырех объектов Третьего транспортного кольца, Северянинского и Карачаровского путепроводов", - приводятся в сообщении слова заммэра.

Всего до конца года планируется привести в порядок 19 сооружений, в том числе Рижскую эстакаду и мост Сити Третьего транспортного кольца.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы идут в круглосуточном режиме, в них задействовано порядка 150 человек и 46 единиц малой механизации. Завершение ремонта запланировано на четвертый квартал.