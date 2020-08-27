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Ремонт 12 мостов и тоннелей в Москве в рамках подготовки к зиме завершен

Всего до конца года в порядок приведут еще 19 сооружений, включая Рижскую эстакаду и мост Сити Третьего транспортного кольца

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме завершили текущий ремонт 12 мостов и тоннелей. До конца года в порядок приведут еще 19 сооружений, сообщила в четверг пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Двенадцать мостов и тоннелей в Москве отремонтированы. Завершены работы на Химкинском мосту на МКАД, в транспортных тоннелях Дмитровский и Шереметьевский, на трех эстакадах и шести путепроводах. На всех объектах отремонтировали бетонные основания, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие. В настоящее время ведется ремонт четырех объектов Третьего транспортного кольца, Северянинского и Карачаровского путепроводов", - приводятся в сообщении слова заммэра.

Всего до конца года планируется привести в порядок 19 сооружений, в том числе Рижскую эстакаду и мост Сити Третьего транспортного кольца.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы идут в круглосуточном режиме, в них задействовано порядка 150 человек и 46 единиц малой механизации. Завершение ремонта запланировано на четвертый квартал.

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