Нетребко, Башмет и Мацуев дадут концерт в честь 75-летия окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Альтист Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев, оперные певцы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков 2 сентября примут участие в гала-концерте "Россия - миру", приуроченном к 75-летию окончания Второй мировой войны. Звезды классической музыки выступят в Концертном зале им. Чайковского в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Росконцерта".

"Концертом "Россия - миру" именно 2 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны, мы хотим напомнить нашим слушателям о красоте мира и каждого человека в нем. Через культуру и музыку мы хотим призвать народы всех стран мира объединиться в стремлении противостоять фашизму и нацизму, которые привели к самой кровопролитной катастрофе в истории человечества", - подчеркнул Мацуев, слова которого привели в пресс-службе организатора вечера.

Артисты выступят в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет Александр Сладковский.

В программе прозвучат произведения Макса Бруха, Людвига ван Бетховена, Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Сергея Рахманинова и Александра Бородина. Концерт будет транслировать телеканал "Россия К".

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу, завершилась с разгромом и оккупацией милитаристской Японии силами союзных держав 2 сентября 1945 года.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.