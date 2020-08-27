Тематические экскурсии и квесты для детей пройдут в День знаний на ВДНХ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Праздничную программу под открытым небом проведут на ВДНХ в День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Специально ко Дню знаний ВДНХ подготовила познавательно-развлекательную программу. В центрах "Космонавтика и авиация", "Слово", "Нефть" и "Москвариум" пройдут тематические экскурсии и квесты для школьников, а обзорные туры по музею ВДНХ и всей территории выставки проведут для посетителей всех возрастов. Вечером гости смогут подняться на панорамную крышу павильона "Рабочий и колхозница", где для них выступит певица Анна Ворфоломеева", - сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Так, например, 1 сентября в 12:00, 14:00 и 16:00 в центре "Космонавтика и авиация" пройдут бесплатные квесты-экскурсии "Школа юных космонавтов". Они будут интересны детям 7-10 лет. Юные гости не только увидят масштабную экспозицию об истории отечественной космонавтики, но и узнают о профессии космонавта, изучат строение ракеты, проверят свои знания астрономии, потренируют логику и сообразительность.

"В центре славянской письменности "Слово" в этот день подготовили экскурсию "От церы до планшета: школьные истории из разных эпох". Тематические туры пройдут в 15:30 и 17:30, участие бесплатное, по предварительной регистрации. Юные гости заглянут в школьные классы разных эпох, узнают, чем учебный процесс в древнерусских школах отличался от современного, и увидят, что предшествовало современным тетрадям, учебникам, ручкам и карандашам", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что на всех мероприятиях праздничной программы необходимо соблюдать социальную дистанцию, а в павильонах находиться в маске и перчатках.