В Третьяковке рассказали о состоянии картин после подтопления

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Все произведения искусства из Новой Третьяковки в Москве находятся в сохранности, около 10 помещены под наблюдение специалистов в качестве "меры перестраховки". Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель генерального директора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

"Было демонтировано достаточно большое количество произведений. <...> Все произведения на настоящий момент находятся без изменения состояния сохранности. Несколько произведений находятся под наблюдением хранителей и реставраторов. <...> Сейчас это около 10 работ", - сказала она.

По ее словам, в отношении большинства работ наблюдение специалистов - это "мера перестраховки".

Она также отметила, что из-за протечки изменился микроклимат в помещениях. "Некоторые произведения были просто перемещены из залов, где "скачет" климат, что может вызвать их если не одномоментное повреждение, а некоторые изменения в сохранности в будущем. Произведения были переведены превентивно, а не по факту", - пояснила она.

Крыша Новой Третьяковки протекла в среду во время сильного дождя в Москве. В музее ТАСС сообщили, что постоянная экспозиция, а также выставки "Шедевры из Казани" и "Ненавсегда" в связи с этим откроются во вторник, 1 сентября. По данным галереи, причиной инцидента стал прорыв изношенной ливневой канализации.