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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

Всего в столице умерли 4 786 человек с коронавирусом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 786 человек с коронавирусом.

В новость были внесены изменения (23:36 мск) - добавлены изменения

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РоссияПандемия COVID-19
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