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Синоптики прогнозируют 28 августа в Москве облачную погоду с дождем и грозами

Скорость западного ветра при грозе может достигать 13 м/с

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Облачная дождливая погода с грозами ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от 19 до 21 градуса тепла, в ночь на субботу похолодает до 12 градусов.

В Подмосковье ожидается от 17 до 22 градусов тепла, ночью - от 9 до 14 градусов.

"Дождь. Местами гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Порывы западного ветра при грозе могут достигать 13 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 739 мм ртутного столба.

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Россия
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