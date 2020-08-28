На стажировки комплекса соцразвития Москвы 20% заявок поступило от медиков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Среди заявок на стажировки "Москва - добрый город" комплекса социального развития Москвы 20% приходится на выпускников медицинских вузов и колледжей. Прошедших отбор кандидатов пригласят на стажировку во взрослые, детские и стоматологические поликлиники столицы, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"20% заявок, поданных на стажировки в рамках программы "Москва - добрый город" комплекса социального развития Москвы, приходится на будущих медиков - выпускников медвузов и колледжей. Эти цифры демонстрируют, как вырос престиж медицинских профессий и интерес молодежи к ним. Для подрастающего поколения московские медики заслуженно стали героями нашего времени. Начинающих специалистов ждут во взрослых и детских поликлиниках города. В программе стажировок задействовано более 70 медучреждений", - сказала Ракова.

По ее словам, амбулаторно-поликлиническое звено - важнейший элемент системы московского здравоохранения. Ежегодно москвичи совершают более 100 млн визитов в московские поликлиники. Кроме того, медицинский персонал городских поликлиник внес неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в столице. За время пандемии более 750 ординаторов вышли на работу в поликлиники и получили уникальный опыт. В 2020 году более 30 тыс. заявлений подали абитуриенты московских колледжей - в два раза больше, чем годом ранее. Эти факты наглядно показывают, как вырос интерес к профессии врача за период пандемии.

Всего в программе стажировок комплекса соцразвития Москвы смогут принять участие 500 человек, при этом каждый третий из них будет проходить практику в городских медицинских организациях.

"Стажировка в рамках программы "Москва - добрый город" длится 3 месяца, при этом ее участники получают ежемесячную заработную плату в размере 20 тыс. рублей. Принять участие в программе стажировок могут нетрудоустроенные выпускники колледжей и вузов, окончившие образовательное учреждение в 2019-2020 году. Им необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве, а возраст не должен превышать 30 лет", - добавила Ракова.

Чтобы принять участие в программе, необходимо до 10 сентября оставить заявку на портале dobrayamoskva.ru и пройти необходимые процедуры отбора. Всего в программе задействованы 11 ключевых направлений. Уже более тысячи московских выпускников подали заявки на стажировку в столичном Комплексе социального развития.