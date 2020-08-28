Количество волонтеров в Москве увеличилось на 10 тыс. человек с начала года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число добровольцев в столице увеличилось на 10 тыс. человек, всего в базе ресурсного центра "Мосволонтер" их более 92 тыс., сообщается на сайте мэра Москвы.

"Уже шесть лет "Мосволонтер" помогает городским организациям в проведении социальных, культурных, спортивных, благотворительных и других программ. Это около 170 крупных событий и акций в год. Чтобы их поддерживать, нужна большая сплоченная команда, которую и сформировал ресурсный центр за время своего существования. Только с начала 2020 года количество добровольцев выросло на 10 тыс.", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Партнерами "Мосволонтера" выступают более одной тысячи организаций. Среди них высшие учебные заведения, школы, средние специальные учебные заведения, некоммерческие организации, государственные бюджетные учреждения, представители бизнес-среды и СМИ.

Добровольцем может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Ребятам младше этого возраста требуется сопровождение официальных представителей или нужно быть в составе волонтерского объединения школы.