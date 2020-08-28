Реабилитационные бригады в Москве готовы помочь более 2 тыс. инвалидов до конца года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 2,1 тыс. людей с инвалидностью могут получить помощь мобильных реабилитационных бригад в Москве до конца 2020 года. Об этом рассказал в пятницу ТАСС заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Алексей Володин.

"Сегодня в городе работают 42 бригады службы мобильной реабилитации. Мы планируем, что до конца 2020 года помощь мобильных реабилитационных бригад смогут получить более 2,1 тыс. москвичей. Бригады оказывают свои услуги как взрослым с инвалидностью, так и детям от 0 лет, работа ведется во всех административных округах города. Но реабилитация людей с инвалидностью осуществляется не только в подведомственных департаменту труда и соцзащиты учреждениях", - рассказал Володин.

Он добавил, что власти способствуют развитию рынка как частных реабилитационных центров, так и центров другой ведомственной принадлежности. Ежегодно департаментом проводятся закупочные процедуры реабилитационных услуг у ведущих реабилитационных центров, таких как "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Минздрава РФ, Центр реабилитации "Медси", реабилитационные центры "Преодоление", "Три сестры", "Огонек", "Гросско", "Наш солнечный Мир", Центр лечебной педагогики и многие другие.

"Радует, что в городе достаточно организаций, которые становятся надежными партнерами правительства Москвы", - пояснил Володин.

В московских центрах реабилитации работают высококвалифицированные врачи, психологи, педагоги, логопеды-дефектологи и другие специалисты. Центры оснащены современным оборудованием, здесь проводится реабилитация на роботизированных комплексах и тренажерах с использованием экзоскелетов, а также классические медицинские процедуры - физиотерапия, водолечение, массаж, ЛФК, АФК и т.д. Большое внимание уделено социокультурной реабилитации и социально-бытовой адаптации. В центрах проходят разнообразные творческие мастерские.