Восемь реабилитационных учреждений Москвы примут на учебу детей-инвалидов 1 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Восемь реабилитационно-образовательных учреждений департамента труда и социальной защиты Москвы примут на учебу с 1 сентября детей с инвалидностью. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель руководителя столичного департамента Алексей Володин.

"Важным направлением социальной политики города является создание инклюзивной среды и безбарьерного пространства. Постепенно Москва становится мегаполисом, комфортным для жизни каждого человека. <...> Восемь реабилитационно-образовательных учреждений примут московских детей с инвалидностью в новом учебному году", - рассказал Володин.

Он добавил, что на данный момент в столице проживает около 42 тыс. детей с инвалидностью. Сегодня в системе московского департамента труда и соцзащиты работают 10 реабилитационных центров и 8 реабилитационно-образовательных учреждений. Реабилитацией детей с инвалидностью занимаются четыре реабилитационных центра и 38 отделений реабилитации в территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО). В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы, обучается более 27 тыс. детей-инвалидов.

"В 2020/2021 учебном году в реабилитационно-образовательных учреждениях к обучению по программам общего образования приступят порядка 2 тыс. человек, их них более 150 первоклассников. По программам дополнительного профессионального образования мы ожидаем 250 слушателей, из них 116 человек - первокурсники", - сказал Володин.

По его словам, торжественные линейки в подведомственных образовательных учреждениях в этом году пройдут в онлайн-формате. Также там установлен пропускной режим, а работа организована с учетом санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения коронавируса.

"Так, на входных группах центров установлены пункты бесконтактной термометрии: ученики с признаками ОРВИ и температурой выше 37 градусов не будут допущены на территорию. Все родительские и педагогические собрания, а также заседания управляющих советов временно переведены в онлайн-режим. Все сотрудники реабилитационно-образовательных учреждений, в том числе службы клининга, пищеблока, охраны и других служб, задействованных в работе учреждения, в обязательном порядке проходят ПЦР и ИФА-тестирование. В помещениях установлены дозаторы с антисептическим средством и регулярно проводится дезинфекция и проветривание помещений", - рассказал Володин.