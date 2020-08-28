Инвестиции в проект реорганизации промзоны Верхние Котлы составят 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Промзону Верхние Котлы в Москве реорганизуют, на ее территории появятся две новые площадки для общественных и производственных объектов. Предполагаемые вложения в проект составят не менее 3,9 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект - 285,5 млн рублей в год, сообщается в пятницу на официальном сайте столицы.

"Участки расположены в районе Нагорный на юге столицы. Их общая площадь составляет 4,89 гектара. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий здесь появятся почти 60 тыс. кв. м сооружений - технопарк, промышленные производства, предприятия общепита и спортивные объекты. Инвестор еще не определен, но предполагаемые вложения в проект составят не менее 3,9 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект от его реализации - 285,5 млн рублей в год", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Владимира Ефимова.

Он добавил, что на новых площадках создадут около тысячи рабочих мест.

"За три года столичные власти обследовали промышленные территории Москвы общей площадью почти 15 тыс. гектаров. Больше трети из них потенциально пригодны для градостроительного развития. Всего проекты комплексного развития территорий могут дать городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит около 7 трлн рублей, - приводятся в сообщении руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.

По его словам, первый в России договор о комплексном развитии промышленных территорий был подписан в июле этого года.