Обновленный портал "Наш город" поможет оперативнее решать вопросы городской инфраструктуры

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Разработчики обновили число тем на портале "Наш город" в столице. Благодаря им горожане смогут сообщать о подтоплении, неисправности освещения и опасно выступающих элементах на территориях госучреждений, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"На портале "Наш город" открыли новые темы в разделе "Государственные учреждения". Теперь горожане смогут сообщать о подтоплении, неисправности освещения и опасно выступающих элементах на территориях госучреждений", - говорится в сообщении.

На данный момент на портале зарегистрировано более более 1,5 млн пользователей.

"В среднем каждый день модераторы оперативно обрабатывают более 2,5 тыс. сообщений москвичей. Содержание в исправном состоянии объектов городской инфраструктуры важно и для города, и для жителей. Новые темы, открывшиеся на портале, помогут оперативнее решать вопросы, связанные с состоянием территорий государственных учреждений и безопасностью нахождения на них жителей столицы", - приводятся в сообщении слова руководителя "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Портал "Наш город" работает с 2011 года. За это время с его помощью решили более четырех миллионов городских проблем. Электронная площадка позволяет москвичам контролировать своевременность и качество выполнения работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений. Также горожане следят за работой метро, чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и за ценами в аптеках.