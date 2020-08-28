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В МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой и сильном ветре

Порывы ветра могут достигать 15 м/с
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и усилении ветра до 15 м/с в ближайший час и до вечера пятницы.

"В ближайший час и до 21:00 мск 28 августа в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе главка МЧС.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Находясь на улице, лучше укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями. Автомобиль лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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