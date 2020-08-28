Онлайн-обучение в школах Москвы при заражении детей коронавирусом продлится две недели

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Учеников столичных школ переведут на дистанционное обучение в случае заражения коронавирусом на две недели. Об этом сообщил в пятницу в ходе городского открытого августовского педагогического совета мэр Москвы Сергей Собянин.

"В сегодняшних условиях онлайн-образование еще должно быть и страховкой. Ситуация складывается таким образом - в случае положительного теста одного из учащихся в классе мы вынуждены купировать эту ситуацию. Понятно, мы не будем закрывать школы, потоки, параллели, но при этом мы должны работать со школьниками, которые окружают подростка, у которого обнаружен коронавирус, и это означает перевод класса в дистанционное обучение: не двухнедельные каникулы, а двухнедельное дистанционное обучение класса", - сказал Собянин.

Он добавил, что надо быть готовыми к данной ситуации организационно и психологически. "Надеюсь, что это не будет массово, это единичные классы, но тем не менее, надо быть готовым и родителям, и педагогам", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что весной и в начале лета текущего года московские педагоги получили большой опыт онлайн-образования. Собянин отметил, что ничто не может заменить очного обучения, так как без занятий в коллективе, общения со сверстниками и учителями невозможно представить полноценный педагогический процесс.

Требования к учебному процессу

Тем не менее учителям и Департаменту образования столицы необходимо тщательно проанализировать весь тот опыт, который был накоплен во время пандемия коронавируса и дистанционного формата преподавания, чтобы сделать мощный толчок в развитии электронного образования. По его словам, оно не должно заменять очного образования, должно быть естественным дополнением и помощником в этом процессе.

"Нам предстоит учиться в непростых условиях. Да, мы приняли решение, наши школы будут открыты, но мы понимаем, что мы будем учиться в условиях продолжающейся опасности заражения коронавирусом. <...> Чтобы пройти путь от создания той же вакцины до его массового применения, требуются месяцы. Уже не годы, месяцы. Но мы не должны заниматься самообманом и говорить, что мы все победили на сегодняшний день. Риски остаются, и нам придется работать с учетом этих рисков", - сказал мэр.

Он отметил, что необходимо четко ориентироваться на требования тех рекомендаций и требований, которые разрабатывают врачи. "Это разделение потоков школьных, требование к усиленной дезинфекции школы, термометрия, контроль за здоровьем школьников, разделение потоков на переменах и при питании школьников, и ряд других сложностей, которые накладывают ответственность на родителей, учащихся и педагогов", - сказал мэр.