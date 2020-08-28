В Новой Третьяковке завершен ремонт канализации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Противоаварийные работы на ливневой канализации завершены в здании Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве, где 26 августа из-за сильного дождя протекла крыша, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Концерн "Крост" завершил противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в здании Новой Третьяковки в Москве, из-за которой накануне произошли серьезные протечки в залах музея", - говорится в сообщении.

Ранее администратор галереи рассказала ТАСС, что в одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода. Причиной протечки стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора.

Постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском валу, а также выставки "Шедевры из Казани" и "Ненавсегда" закрыты. Они откроются во вторник, 1 сентября.