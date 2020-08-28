Власти Москвы завили, что закон о внесудебном банкротстве поможет освободиться от долгов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Закон о порядке внесудебного признания гражданина банкротом, который вступит в силу с 1 сентября, поможет жителям Москвы рассчитаться со всеми долгами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

С 1 сентября нынешнего года будет разрешен внесудебный порядок признания граждан банкротами. Процедура должна быть бесплатной.

"В Москве, мегаполисе с многомиллионным населением, в разной степени пострадавшем от экономических последствий пандемии коронавируса, вступающий в силу с 1 сентября закон о возможности внесудебного признания банкротом очень важен. Законом предусмотрена простая процедура банкротства физических лиц, которая призвана помочь наименее обеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

Он добавил, что процедура предоставляет возможность списания долга гражданам с так называемыми безнадежными долгами в сумме от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. В периоды неблагоприятных явлений в экономике, в том числе связанных с эпидемиологическими ограничениями, обязанность государства - оказать поддержку тем, кто в силу разных причин оказался в трудном положении.

По словам руководителя департамента, новый закон, устанавливающий понятную и безопасную процедуру, реализуемую через МФЦ, направлен на поддержку добросовестных граждан, которые в силу объективных причин не в состоянии выплатить накопившиеся долги. Новый упрощенный порядок банкротства поможет социально незащищенным гражданам с небольшим долгом освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни.

"Для них это шанс "перезапустить" свою жизнь, а для государства - возможность вернуть их в экономику", - добавил Пуртов.