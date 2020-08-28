Фестиваль "Дни "Тавриды" пройдет в Москве в октябре

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 28 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Дни "Тавриды", где выступят резиденты фестиваля молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", пройдет в Москве в октябре. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу, приветствуя участников форума "Таврида" по видеосвязи.

"Хотим в октябре в этом году сделать Дни "Тавриды" в Москве - частичку крымского солнца, настроения и творческой атмосферы "Тавриды" привнести в Москву. И дать возможность приехать на фестиваль Дни "Тавриды" в Москве всем арт-резиденциям регионов, посмотреть, что у нас получилось, и подумать, как мы будем двигаться дальше", - сказал Кириенко.

Он отметил, что также в октябре в столице представят проекты, которые будут реализованы при участии финалистов ArtMasters - конкурса для тех представителей творческих профессий, которые остаются в тени, но без которых невозможно представить индустрию: художники по свету, костюмеры, клипмейкеры, сценаристы и другие.

Кириенко отметил, что резиденты "Тавриды" смогут выступить на ведущих площадках страны. "Могу сказать, что в качестве площадок, где будет проходить финал ArtMasters, Большой театр, "Геликон-опера", Театр Вахтангова", - уточнил он.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия: форум открылся только 10 июля и продлится до 10 октября.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.