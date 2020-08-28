Количество "умных" перекрестков в Москве в 2020 году увеличится в пять раз

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число "умных" перекрестков в Москве к концу году увеличится со 100 до 500. Об этом сообщил ТАСС в пятницу замглавы дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Егор Чернов.

"В Москве станет больше умных перекрестков - до конца года их будет около 500. Умная система в работе светофоров позволяет создать оптимальные и комфортные условия и для наземного городского транспорта, и для пешеходов, и для автомобилистов. Автобусы, трамваи, электробусы, троллейбусы проезжают перекресток быстрее, а пешеходы меньше времени ждут на переходах - время ожидания для пешеходов сократилось в среднем на 16-20%", - рассказал Чернов, уточнив, что по итогам 2019 года в столице работали 100 "умных" светофоров.

По его словам, городской наземный и личный транспорт проезжает перекрестки на 20-26% быстрее. При этом установка "умных" светофоров положительно сказывается и на движении личного автомобильного транспорта, так как время ожидания разрешающего сигнала светофора при отсутствии городского транспорта сокращается.