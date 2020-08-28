Число машин на дорогах Москвы в конце августа выросло на 6% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Количество автомобилей на столичных дорогах во второй половине августа достигло 3,24 млн, что на 6% больше аналогичных показателей прошлого года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык.

"Мы наблюдаем нетипичную для московского лета ситуацию: если раньше загруженность дорог постепенно падала с середины июня и держалась на низком уровне примерно до середины августа, то теперь - практически ежедневно максимальный балл загруженности на 1-2 пункта выше, чем в прошлом году. Так, уже две недели подряд интеллектуальная транспортная система фиксирует проезды по городским дорогам около 3,24 млн уникальных автомобилей. Годом ранее их было 3,07 млн - на 6% больше, а заторы даже в пятничные часы пик оценивались около семи баллов, что тоже много по сравнению с прошлым годом", - сказал Кизлык.

По его словам, после завершения режима самоизоляции Москва быстрыми темпами стала возвращаться к привычной жизни. Согласно данным компании "Яндекс", столица России занимает пятое место в рейтинге мегаполисов по уровню активности, уступая только Стокгольму, Стамбулу, Санкт-Петербургу и Минску. "События последних месяцев сказались на поведении жителей Москвы и их транспортных привычках. По мнению 64% горожан, поездки на личном автомобиле являются самыми безопасными в нынешних условиях", - отметил руководитель ЦОДД.

Он добавил, что в стремлении сократить социальные контакты пересаживаются на личные автомобили жители Подмосковья и регионов, приезжающие в Москву. Количество автомобилей, приезжающих в столицу из-за МКАД, увеличилось на 28% по сравнению с мартом 2020 г. "Сказались на столичном трафике и закрытые границы. Многие из тех, кто обычно уезжает на лето из Москвы, остались в городе. А вот жители регионов, наоборот, проводят отпуска в столице, усиливая давление на транспортную систему еще больше", - сказал он.

Ожидаются заторы на дорогах

Пробки на дорогах столицы в последние дни августа и начале сентября будут достигать девяти баллов. Москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, также сообщил Михаил Кизлык.

"В конце августа - начале сентября количество автомобилей на дорогах и поездок в целом станет еще больше: закончится сезон отпусков, в город вернутся студенты и школьники, некоторые компании отменят удаленную работу своих сотрудников. Прогнозируем, что трафик может вырасти до 5%, а заторы на дорогах до 8-9 баллов", - сказал Кизлык.

По его словам, уже на следующей неделе в столице ожидаются более длинные и сложные часы пик, занятые городское парковки, а также увеличение времени в пути для автомобилистов. "После спада волны пандемии, люди начали больше передвигаться по городу, многие выбирают свои личные автомобили, полагая, что так безопаснее. К сожалению, если все будут ездить на своих машинах, заторы увеличатся в разы. Поэтому мы рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом", - подчеркнул он.

По его словам, городской транспорт в Москве максимально безопасен по всем параметрам, включая санитарные нормы и требования. Весь подвижной состав и объекты транспортной инфраструктуры, с которой взаимодействуют жители, тщательно и регулярно дезинфицируют. На всех станциях метро и МЦК, а также на автобусных остановках установлены санитайзеры. "С начала года было приобретено 956 единиц подвижного состава - городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока", - сказал руководитель ведомства.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, с начала года в Москве приобретено 192 вагона метро, 521 автобус, 168 электробусов, 54 трамвая. Кроме того, в столице появилось еще четыре тыс. автомобилей каршеринга и почти пять тыс. машин такси. На пригородные железнодорожные направления было поставлено 15 поездов ЭП2Д и 50 вагонов поезда "Иволга".