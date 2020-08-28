Власти Москвы выявили десять случаев принципиального нарушения масочного режима

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Инспекторы при проверке соблюдения противоэпидемических мер в магазинах и транспорте Москвы за несколько месяцев столкнулись только с десятком случаев, когда жители столицы принципиально отказывались надеть маску. Об этом рассказал в пятницу первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Работа ведется с апреля месяца, <...> эта работа планомерная, ежедневно порядка 150-200 предприятий обходим, выявляем и накладываем штрафные санкции. Понятно, что мы не спрашиваем: "А почему вы не носите маски?". Кто-то устал, кто-то забыл, кто-то вышел из машины и забыл взять маску. Во многих торговых сетях маски выдают бесплатно, либо можно взять на входе, а оплатить на кассе, и стоимость сейчас достаточно разумная. У нас за последние месяцы было около десяти случаев, когда кто-то принципиально отказывался надевать маску", - сказал он в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Накануне Немерюк сообщил журналистам, что за последние две недели заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве выписали около трех тыс. предписаний примерно на 200 млн рублей за несоблюдение мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Всего с мая проверено порядка 49 тыс. предприятий, выписано около 11 тыс. предписаний в общей сложности на 650 млн, а также приостановлена деятельность более 30 предприятий за нарушение требований. При этом, как сообщали ранее власти, с 12 мая по 11 августа было выписано более 8 тыс. предписаний на 450 млн рублей.

"Угроза [заражения коронавирусом] не миновала, и понятно, что количество заболевших сейчас находится на достаточно стабильном уровне, но при этом <...> не все добросовестно относятся к тем мерам, которые есть и по указу мэра, и по предписаниям Роспотребнадзора. Конечно, мы стали несколько жестче подходить к этим требованиям с начала лета, когда люди выдохнули и почувствовали, что все в порядке. <...> Это необходимая мера, я прошу всех с пониманием отнестись", - сказал Немерюк.

По его словам, порядка 76% посетителей торговых предприятий пользуются масками и перчатками. Ранее он сообщил ТАСС, что в середине июля маски и перчатки в столичных магазинах носили 68% посетителей. При этом магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет четыре тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица - составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.