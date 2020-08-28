Более 8 тыс. знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги Москвы в преддверии Дня знаний

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы нанесли свыше 8 тыс. знаков "Осторожно, дети!" на столичные дороги в преддверии Дня знаний. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентябре проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. Также дополнительно в этом году было нанесено более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", - сказал Бирюков.

По его словам, такая разметка на проезжей части дублирует дорожный знак "Дети". Она относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную.

"Главная цель дополнительной дорожной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть внимательнее, необходимо снизить скорость, быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге", - подчеркнул Бирюков.