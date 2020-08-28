Реставрацию Краснопресненской ТЭЦ проведут в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты отреставрируют здание Краснопресненской ТЭЦ в Москве, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Здание электрической станции фабрики "Трехгорная мануфактура", расположенное по адресу: Краснопресненская набережная, дом 10, строение 1, находится в южной части территории бывшего "Товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры". Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Главный корпус электрической станции с турбинным и котельным отделениями, башней химической водоочистки и электротехническими мастерскими был сооружен в 1925-1928 годы по проекту архитектора М. Бабицкого и инженеров А. Сорокина и Н. Лаврова.

"Производство было выведено из эксплуатации в 2010 году. Сейчас здание законсервировано ввиду своего состояния, его фасад частично закрыт. По данному зданию утвержден предмет охраны, который подразумевает сохранение всех элементов здания, датируемых 1925-1928 годами: объемы турбинного и котельного отделений, круглая в плане семиэтажная двухъярусная башня химической водоочистки и соединяющий их трехэтажный объем электротехнических мастерских, крыши, архитектурно-художественное оформление фасадов, материал и характер отделки фасадов, их цвет, пространственно-планировочная структура интерьеров, капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия, лестница в электротехнических мастерских", - пояснили в пресс-службе департамента.

По данным ведомства, сохранность всех этих элементов является обязательным условием при проведении реставрации. Также проектом реставрации предусмотрено воссоздание по историческим чертежам окон и дверей, ремонт исторических лестниц и реставрация сохранившихся покрытий пола из метлахской плитки и бетонных плит с отделкой "тераццо".

"Следует отметить, что нового строительства, о котором появились сообщения в медиапространстве, на территории объекта культурного наследия не предполагается", - пояснил собеседник агентства .