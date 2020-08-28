В Москве могут появиться системы мониторинга выбросов и уровня шума

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Системы мониторинга вредных выбросов от транспорта и уровня шума могут оборудовать в Москве, сообщил ТАСС в пятницу замглавы дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Егор Чернов.

"На шум от транспорта поступает огромное количество жалоб, каждый из нас хотя бы раз вздрагивал от рева проезжающего мотоцикла. И жители просят нас как-то обратить внимание, создать мониторинг. Поэтому система, которая будет фиксировать превышение допустимого уровня шума, может стать очень перспективной для Москвы - в особенности в центре и в жилых районах", - сказал Чернов.

По его словам, москвичи также предложили организовать постоянный сбор информации о вредных выбросах на улицах Москвы. "Думаю, что на базе ЦОДД можно будет сделать мобильный мониторинг дорог, который будет получать пробы воздуха на конкретном участке, - такая практика есть, например, в Лондоне и Париже. Подобные существующие системы наиболее актуальны в центре города и жилых зонах. И надо также понимать, что будут выявляться те машины, у кого превышен уровень выбросов и шума", - сказал Чернов.