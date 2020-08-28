Московские дороги и тротуары помоют шампунем 29 августа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем 29 августа. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут промыты в субботу со специальным шампунем. Он используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - сказал Бирюков.

По его словам, в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами. Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.