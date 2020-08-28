В Москве в этом году отремонтируют памятник инженеру Владимиру Шухову

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Памятник инженеру, архитектору, изобретателю и ученому Владимиру Шухову на Тургеневской площади в Москве планируется отремонтировать до конца года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В 2020 году запланировано проведение полного комплекса ремонтных работ по памятнику отечественному инженеру, архитектору, изобретателю и ученому Владимиру Шухову. Монумент работы скульптора Салавата Щербакова расположен на Тургеневской площади. Он был установлен там в 2008 году", - говорится в сообщении.

Специалисты очистят памятник от коррозии, исправят деформации, восстановят патину, выполнят докомпоновку, герметизацию швов гранитного основания.

Владимир Шухов родился в 1853 году в уездном городе Грайвороне Курской губернии (сейчас город входит в Белгородскую область). В 1871 году с отличием закончил гимназию и поступил в Московское императорское техническое училище (МГТУ имени Баумана), а три года спустя создал первое изобретение - паровую форсунку для сжигания жидкого топлива. Он внес огромный вклад в развитие оборудования и технологий нефтяной отрасли, строительства, теплотехники и судостроения. В числе работ инженера - перекрытия в здании государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, дебаркадер Киевского вокзала, а также знаменитая Шуховская башня.

Его похоронили в 1939 году на Новодевичьем кладбище.