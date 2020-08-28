В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 798 человек с коронавирусом.
На 28 августа в Москве зафиксировали более 260,3 тыс. случаев заражения инфекцией, в общей сложности в городе вылечились свыше 210,9 тыс. пациентов.
Коронавирусом в мире заразились более 24,4 млн человек, свыше 831 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 980 405 случаев заражения, выздоровел 798 466 человек, умерли 16 914. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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