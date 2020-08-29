В Москве еще 1 393 пациента с коронавирусом выздоровели после лечения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1 393, до 212 301. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 393 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301", - сказала вице-мэр.