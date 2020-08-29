Экскурсионный маршрут по парку "Царицыно" появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экскурсионный маршрут по музею-заповеднику "Царицыно" появился на портале "Узнай Москву". Гости парка смогут изучить историю сооружений, построенных здесь со времен Екатерины II, сообщается на портале мэрии.

"Маршрут по музею-заповеднику "Царицыно" проведет пользователей по знаковым объектам бывшего села, так понравившегося когда-то государыне Екатерине Великой. А с мобильным приложением "Узнай Москву" прогулка станет еще интереснее: в нем посетители могут отслеживать свои перемещения на карте и отмечать посещенные объекты", - говорится в сообщении.

Стартовой точкой на маршруте стал Фигурный мост - одна из первых построек царицынского ансамбля, предназначавшегося для императрицы Екатерины II. Мост, удачно вписанный в береговую линию, соединяет два высоких земляных холма и оформляет парадный въезд в усадьбу. Следующие точки маршрута - Первый и Второй Кавалерские корпуса, которые предназначались для придворных служителей.

"Хлебный дом, построенный Василием Баженовым в 1784-1785 годах. Здание превосходит по величине все аналогичные по функциям постройки в императорских резиденциях России. Сейчас там расположены музейно-выставочные залы, а в атриуме проходят концерты. А завершится маршрут по музею-заповеднику "Царицыно" у Фигурных ворот, возведенных в 1777-1778 годах. Ворота обозначают границу между архитектурным ансамблем и парком", - отмечается на портале.

Кроме этого, на портале доступен 131 тематический маршрут. С мобильным приложением "Узнай Москву" пользователи также могут прогуляться по саду "Эрмитаж", музею-заповеднику "Коломенское" и Воронцовскому парку.