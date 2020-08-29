Сто финалистов "Летней карьерной школы" пройдут стажировку в правительстве Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Карьерный проект правительства Москвы для молодежи "Летняя карьерная школа" завершился, по итогам двух недель интенсивной школьной программы были определены 100 финалистов, которые пройдут осенью шестимесячную оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы. Об этом говорится в сообщении, публикованном в субботу на портале мэрии.

"Заявки на обучение в "Летней карьерной школе" подали более 5 тыс. студентов и выпускников вузов, 200 из них были отобраны для участия в программе. По итогам двух недель интенсивной школьной программы были определены 100 финалистов. Они получили не только востребованные сегодня знания и навыки, но и предложение пройти осенью шестимесячную оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы", - говорится в сообщении.

В этом году обучение в школе провели в онлайн-формате: участники встречались на видеоконференциях, общались в социальных сетях и мессенджерах с организаторами и тьюторами. Программа состояла из нескольких блоков: ребята изучали инновационные проекты развития, создание брендов, правовое обеспечение. 20 победителей "Летней карьерной школы" уже приняты на стажировку в правительство Москвы, еще 80 станут стажерами после видеоинтервью с экспертами.

Будущие стажеры смогут выбрать одно из шести направлений, по которому продолжат совершенствовать свои навыки: "Медийный город", "Социальный город", "HR-город", "Городская экономика", "Комфортная городская среда" и "Правовое пространство".