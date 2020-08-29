В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра 30 августа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на воскресенье, 30 августа, из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ в субботу.

"Желтый уровень опасности будет действовать с 09:00 мск воскресенья до 06:00 мск понедельника. Порывы ветра будут достигать 15 м/с", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 17 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.