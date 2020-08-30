Еще 904 пациента вылечились после коронавируса в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Число выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции пациентов в Москве за сутки выросло на 904. Об этом в воскресенье сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 904 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 213 205", - сказала она.