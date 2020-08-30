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Пандемия COVID-19

Еще 904 пациента вылечились после коронавируса в Москве

Всего в столице выздоровели 213 205 человек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Число выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции пациентов в Москве за сутки выросло на 904. Об этом в воскресенье сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 904 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 213 205", - сказала она.

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При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, напомнила Ракова.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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