Еще 904 пациента вылечились после коронавируса в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Число выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции пациентов в Москве за сутки выросло на 904. Об этом в воскресенье сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 904 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 213 205", - сказала она.
При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, напомнила Ракова.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.