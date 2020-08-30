Более 600 семей в Москве намерены докупить жилплощадь по программе реновации

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 600 жителей Москвы обратились в Фонд реновации на приобретение дополнительных площадей, заключено 544 договора на увеличение площади жилья. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.

"Для всех жителей, переселяющихся по программе реновации, действует опция на приобретение дополнительных площадей с 10% скидкой. Площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров и воспользоваться докупкой можно лишь однократно. Сейчас из 614 заявок, поступивших в Фонд реновации, 555 обращений подано сразу в момент переселения, еще 59 в течение двух лет после получения новых квартир. К настоящему времени с гражданами заключено 544 договора", - сказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что участники программы реновации могут бесплатно проконсультироваться в Центрах информирования по переселению.

Купить дополнительную площадь можно за счет собственных средств, а также привлечь заемные деньги кредитных организаций, при помощи государственных жилищных субсидий, сертификатов и материнского капитала.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включены 464 "стартовые" площадки. В стадии строительства и проектирования находятся 259 объектов общей площадью более 4 млн. квадратных метров.