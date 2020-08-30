В Москве у железнодорожной платформы Сетунь мужчина получил огнестрельное ранение

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства получения безработным мужчиной огнестрельного ранения у железнодорожной станции Сетунь на западе Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в субботу в службу "02" из больницы поступила телефонограмма об обращении к ним 51-летнего безработного мужчины с огнестрельным ранением ноги, оскольчатым переломом костей правой голени со смещением.

"Со слов заявителя, у железнодорожной платформы Сетунь неизвестный причинил ему огнестрельное ранение. Полиция по данному факту проводит проверку", - сказали в пресс-службе.