{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на Киевском шоссе в Новой Москве затруднено из-за столкновения четырех машин

По данным источника в экстренных службах, пострадали два человека

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На 61-м километре Киевского шоссе в сторону Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате ДТП движение в настоящее время затруднено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате аварии два человека пострадали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Теги
Россия
В Москве у железнодорожной платформы Сетунь мужчина получил огнестрельное ранение
Полиция начала проверку
Читать полностью