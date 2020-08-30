Движение на Киевском шоссе в Новой Москве затруднено из-за столкновения четырех машин

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На 61-м километре Киевского шоссе в сторону Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате ДТП движение в настоящее время затруднено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате аварии два человека пострадали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.