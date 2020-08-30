День города в Москве пройдет без фейерверка в 2020 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Празднование Дня города в Москве, запланированное на 5 и 6 сентября этого года, пройдет без традиционного фейерверка. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы не будем проводить ни фейерверки, ни крупные концерты, ни перекрывать Тверскую, - сказал он. - Праздник будет такой спокойный, домашний праздник, что называется, для москвичей - в парках, в скверах, на фестивальных площадках".

По мнению Собянина, праздник заключается в том, что "город вышел из тяжелой ситуации". "Все предприятия работают, город нормально функционирует. Я думаю, мы уверенно преодолеем эти трудности, которые будут, но, я думаю, они уже не глобальны", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что основные праздничные мероприятия Дня города пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Основной темой празднования станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая откроется 1 сентября.