Собянин заявил, что строительство БКЛ метро Москвы продолжается в штатном режиме

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проектировка и строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро и переходов на станции радиальных направлений железной дороги на Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское ведутся в штатном режиме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Метро строится вообще практически круглосуточно. Все основные стройки продолжают работать. Поэтому все, что мы обещали и говорили о создании большого метрокольца, о линиях радиальных направлений на Коммунарку, Бирюлево, Рублево-Архангельское, - все это проектируется и строится", - сказал он.

Также Собянин рассказал о ходе строительства новых транспортных артерий. "Все вылетные магистрали, развязки, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда, Южная рокада - все находится в стройке. И постепенно будет вводиться [в эксплуатацию]", - сказал он. По словам мэра, на данный момент ведется работа над расширением и ускорением движения на Киевском и Ярославском направлениях. "Работаем над МЦД-3 на Зеленоград, это тоже важнейшее направление", - добавил он.

Проект БКЛ стал самым крупным в истории московского метростроения. По планам новое кольцо соединит все радиальные линии на расстоянии 10 км от Кольцевой. Длина БКЛ составит 70 км, здесь будет 31 станция, с них можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на ж/д направления. БКЛ разгрузит Кольцевую линию Московского метрополитена и Московское центральное кольцо.