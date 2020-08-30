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Дизайн одной из новых станций метро Москвы разработает бюро Захи Хадид

Речь идет о станции "Кленовый бульвар - 2" Бирюлевской линии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Станцию "Кленовый бульвар - 2" Бирюлевской линии Московского метрополитена спроектирует архитектурное бюро известного британского архитектора с иракскими корнями Захи Хадид, а дизайн станции "Проспект Маршала Жукова" Рублево-Архангельской линии разработает архитектурное бюро Асадова. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В Москве подвели долгожданные итоги открытого международного конкурса на дизайн двух станций мосметро. Дизайн станции "Кленовый бульвар - 2" сделает архитектурное бюро Захи Хадид. Посмотрите, какой будет станция - легкой, элегантной и полной света. Бюро известно своими футуристическими работами по всеми миру: они спроектировали футбольный стадион в Катаре, Центр Гейдара Алиева в Баку и Международный центр культуры и искусства в Чанше, Китай", - говорится в сообщении.

Проект архитектурного бюро Асадова победил в конкурсе на разработку архитектурно-художественного облика станции "Проспект Маршала Жукова" Рублево-Архангельской линии. Станцию планируют оформить с белым обрамлением и золотыми лучами. В основе образа будет орден Отечественной войны.

Международный конкурс на разработку архитектурного облика перспективных станций на двух линиях московского метро - "Проспект Маршала Жукова" Рублево-Архангельской линии и "Кленовый бульвар - 2" Бирюлевской линии - был объявлен 15 апреля 2020 года. Всего на конкурс зарегистрировались 330 претендентов, в финал было отобрано десять конкурсантов.

Заха Хадид (1950-2016 гг.) стала первой в истории женщиной-архитектором, отмеченной Притцкеровской премией. Эта престижная награда считается аналогом Нобелевской премии и присуждается ежегодно за достижения в области архитектуры, в частности^ за инновационный характер идей, применяемых при проектировании.

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