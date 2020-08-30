Все выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Все выделенные полосы в Москве в скором времени начнут работать в круглосуточном режиме, сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Уже скоро все выделенные полосы будут работать 24/7. При этом сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы - мы заранее предупредим о начале действия новых правил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели.

"Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов", - заключили в столичном департаменте.