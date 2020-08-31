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В Москве ожидаются переменная облачность и до 29 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 17 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.

На 31 августа Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с ветром.

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