Китай позитивно оценил возможность сотрудничества с Москвой в области молодежных обменов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Представители Китая положительно оценили инициативы по сотрудничеству с Москвой в области молодежных культурных обменов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в столичном комитете по туризму.

"Столичный комитет по туризму по итогам онлайн-смены лагеря "Город открытий", провел онлайн-конференцию. Представители Китая позитивно оценили инициативы по сотрудничеству в области молодежных и детских культурно-образовательных обменов и продвижения проектов, направленных на формирование межкультурной образовательной среды", - пояснили в пресс-службе.

В рамках онлайн-конференции выступили представители городских администраций Пекина, Чэнду и Гуанчжоу. Со своей стороны китайские партнеры подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия с Москвой в туристической сфере, в том числе с точки зрения увеличения туристических потоков и развития системы туристских сервисов.

К мероприятию, организованному комитетом по туризму города Москвы, присоединились представители министерства культуры и туризма Китая, посольства КНР в России и профильных структур китайских провинций.

"Благодаря онлайн-смене "Нихао, Москва!" школьники из Китая получили возможность познакомиться с ключевыми образовательными треками проекта "Город открытий" и совершить виртуальные туры по более 40 московским площадкам - партнерам проекта, среди которых Государственная Третьяковская галерея, медицинский кластер "Сколково", парк "Зарядье", Останкинская телебашня и другие высокотехнологичные компании", - уточнили в ведомстве.

О проекте

"Город открытий" - это познавательное путешествие в столицу для школьников из регионов России и зарубежных стран. Дети изучают Москву через проектно-исследовательскую работу, знакомство с инновационными индустриями и профессиями будущего. В рамках проекта город предстает как единая образовательная среда, живая система отраслей, объектов и профессионалов, при этом участники проекта становятся проактивными исследователями городского пространства. Весной 2020 года методология "Города открытий" была адаптирована в онлайн-формат - лагерь Online Digital Сamp "Город открытий". Участниками первых двух смен онлайн-лагеря стали дети из 45 регионов России и других стран.