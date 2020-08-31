Около 2,6 млн студентов, аспирантов и ординаторов получили карту москвича

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Почти 2,6 млн карт москвича оформлены и выданы студентам, аспирантам и ординаторам столичных вузов за семь лет, сообщается в понедельник на сайте мэра Москвы.

"Карта москвича - это удобный способ получения стипендий и других социальных выплат. Всего с момента появления услуги по оформлению и выдаче карт москвича для студентов, аспирантов и ординаторов выпущено 2,6 млн карт. На сегодняшний день их держателями являются почти 455 тыс. студентов, аспирантов и ординаторов, из них 24,3 тыс. получили ее в этом году", - сказал генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин, чьи слова приводятся в сообщении.

Студенты, аспиранты и ординаторы могут использовать карту для льготного проезда в городском общественном транспорте, получать скидки почти в 7,6 тыс. магазинах и предприятиях. Также картой можно бесконтактно оплатить покупки в магазинах. В терминалах Единой медицинской информационно-аналитической системы с ее помощью можно записаться на прием к врачу.

Карты москвича действуют с 2013 года - это именная пластиковая карта, которая выдается жителям столицы, имеющим право на получение мер социальной поддержки.